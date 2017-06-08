Дешевле, чем Hyundai Solaris: корейцы представили сверхбюджетный седан

autohome.com.cn
Корейцы представили ультрабюджетный седан Hyundai Reina, ориентированный для потребителей китайского рынка. Автомобиль, созданный на агрегатах предыдущей генерации Verna (в российской интерпретации — Solaris), поступит в продажу осенью.
Мирон Горин

Жаль, что в России новинка продаваться не будет — успех был бы обеспечен. Еще бы, ведь неплохо зарекомендовавший себя «Солярис» в более современной ипостаси, с 1,4-литровым мотором и свежими опциями, производитель оценил в 8000 долларов США, что в переводе на наши деньги составляет около 450 000 рублей.

К гадалке не ходи — россияне бы массово переключились на новинку с тольяттинских LADA Granta и тому подобных «калин».

Быть может, корейцам стоит подумать о выводе «бюджетника» на российский рынок? Как, впрочем, и АВТОВАЗу о принятии мер по укреплению своих позиций.

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8 июня 2017
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