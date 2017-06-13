Автомобили BMW подорожают с 1 июля

Так, стартовый ценник седана BMW 3-й серии подрос до 1 840 000 рублей, 4-й серии в кузове купе — до 2 490 000, Гран Купе — до 2 410 000 рублей, а вот «четверка» кабриолет, которая вскоре появится в шоу-румах официальных дилеров, обойдется как минимум в 2 850 000.

Стоит также отметить, что на российский рынок вышли новые модификации BMW 2-й серии купе, 5-й серии, а также спортивной M2, благодаря чему автомобили стали доступнее. Цена «двойки» купе стартует с отметки в 1 790 000 рублей, а за M2 попросят не менее 3 480 000 рублей. В свою очередь приобрести седан 5-й серии можно будет по цене от 2 750 000 рублей.