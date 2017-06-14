FIAT Ducato подешевел на 245 000 рублей

Мало того, что импортер снизил цены на весь модельный ряд FIAT Ducato в среднем на 4% (примерно на 75 000 рублей), так еще и дополнительным бонусом для потребителей могут стать новые условия при покупке автомобиля в лизинг. В рамках данной программы выгода составит до 165 000 рублей.

Помимо прочего, «фиатовцы» предложили увеличенные скидки для корпоративных клиентов, позволяющие сэкономить им до 20% от общей стоимости машины. А для частных лиц действует уникальное предложение по кредиту со ставокй 6,67% на 3 года.