Обновленный Peugeot 408 получил российский ценник

Фото: Peugeot
Компания Peugeot анонсировала российские цены и комплектации обновленного седана 408. Так, минимальный ценник автомобиля в самой простенькой версии Entry составит 949 000 рублей.
Виктория Базылева

Peugeot 408 обзавелся модернизированной подвеской, увеличенным клиренсом, более емким аккумулятором и металлической защитой картера. Машины оснащаются бензиновыми 115-сильным атмосферником и 150-сильным турбодвигателем, а также дизельным агрегатом мощностью в 114 л. с. В качестве коробки передач выступают пяти- и шестиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «автомат».

Уже в базовой версии седан наделен светодиодными ходовыми огнями, боковыми зеркалами с электроприводом и обогревом, ABS и ESP, а также системами помощи при экстренном торможении AFU и электронного распределения тормозных усилий REF. За эту машину дилеры попросят не менее 949 000 рублей. А автомобиль в более интересной комплектации Access, оборудованный помимо прочего кондиционером, обойдется уже как минимум в 992 000 рублей.

Фото: Peugeot

Список оснащения 408 в комплектации Active включает в себя задний парктроник, датчики дождя и освещения, салонное зеркало заднего вида с затемнением, а также круиз-контроль с функцией ограничения скорости. Кроме того, эта версия подразумевает и аудиосистему с поддержкой Bluetooth. Обзавесись такой машиной можно, заплатив не менее 1 042 000 рублей.

Седан в топовой комплектации Allure порадует покупателей новым мультимедийным комплексом с 7-дюймовым тачпадом и поддержкой MirrorLink и Apple CarPlay, камерой заднего вида и двухзонным климат-контролем. Стоит также отметить, что 408 в этой версии может похвастать и 16-дюймовыми легкосплавными дисками Sansiro, хромированной окантовкой боковых стекол, алюминиевыми накладками на пороги и стильной приборной панелью с циферблатами, разместившимися на белом фоне. 408 в этой версии выудит из кошелька автомобилиста не менее 1 147 000 рублей.

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20 июня 2017
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