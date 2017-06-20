Обновленный Peugeot 408 получил российский ценник

Peugeot 408 обзавелся модернизированной подвеской, увеличенным клиренсом, более емким аккумулятором и металлической защитой картера. Машины оснащаются бензиновыми 115-сильным атмосферником и 150-сильным турбодвигателем, а также дизельным агрегатом мощностью в 114 л. с. В качестве коробки передач выступают пяти- и шестиступенчатая «механика» и шестидиапазонный «автомат».

Уже в базовой версии седан наделен светодиодными ходовыми огнями, боковыми зеркалами с электроприводом и обогревом, ABS и ESP, а также системами помощи при экстренном торможении AFU и электронного распределения тормозных усилий REF. За эту машину дилеры попросят не менее 949 000 рублей. А автомобиль в более интересной комплектации Access, оборудованный помимо прочего кондиционером, обойдется уже как минимум в 992 000 рублей.