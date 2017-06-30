UAZ нашел новый способ, как избавиться от своих внедорожников

Предложение «УАЗ Лизинг» разработано в содружестве с крупнейшими лизинговыми компаниями, и распространяется на всю модельную линейку производителя.

Правда, купить машину в лизинг без первоначального взноса могут лишь юридические лица и при условии заключения договора на срок от 12 до 18 месяцев. При этом срок регистрации самой фирмы должен быть не менее полугода.

Напомним, что буквально несколько дней назад ульяновцы объявили о снижении цен на флагманский внедорожник UAZ Patriot. Базовая комплектация авто подешевела на 50 000 рублей, промежуточная — на 58 000, а старшие версии — от 20 000 до 30 000 «деревянных».