UAZ нашел новый способ, как избавиться от своих внедорожников

Фото: UAZ
Ульяновский автозавод инициировал новую лизинговую программу, позволяющую клиентам покупать автомобили без внесения первоначального взноса. Таким образом, UAZ намерен ощутимо повысить продажи своих внедорожников.
Мирон Горин

Предложение «УАЗ Лизинг» разработано в содружестве с крупнейшими лизинговыми компаниями, и распространяется на всю модельную линейку производителя.

Правда, купить машину в лизинг без первоначального взноса могут лишь юридические лица и при условии заключения договора на срок от 12 до 18 месяцев. При этом срок регистрации самой фирмы должен быть не менее полугода.

Напомним, что буквально несколько дней назад ульяновцы объявили о снижении цен на флагманский внедорожник UAZ Patriot. Базовая комплектация авто подешевела на 50 000 рублей, промежуточная — на 58 000, а старшие версии — от 20 000 до 30 000 «деревянных».

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30 июня 2017
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