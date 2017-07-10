Автомобили Ford стали в России еще доступнее

Как утверждают представители компании Ford, новая программа не содержит каких-либо «подводных камней» в виде дополнительных условий — официальные дилеры на самом деле отдадут совершенно новую машину без первоначального взноса.

Помимо того, что покупателю не нужно вносить никаких средств при оформлении договора, он также получает бонус в виде сниженного процента по кредиту по программам господдержки льготного автокредитования и собственной субсидии Ford.

Так, без первоначального взноса клиенты могут приобрести следующие модели:

седан или хетчбек Ford Fiesta — от 609 000 рублей;

седан, хетчбэк или универсал Ford Focus — от 694 000 рублей;

седан Ford Mondeo — от 1 250 000 рублей;

кроссовер Ford EcoSport — от 870 000 рублей;

кроссовер Ford Kuga — от 1 244 000 рублей.

Стоит, однако, учитывать, что эти прайсы указаны с учетом всевозможных скидок и бонусов, в том числе по программам Trade In. И в случае, если вы не хотели бы расставаться со старым автомобилем, цена на новую машину вырастет на 20 000 — 100 000 рублей в зависимости от выбранной модели.