Новая LADA и другие бюджетные автоновинки этого лета

KIA PICANTO

Третье поколение яркого миниатюрного корейского хетчбэка уже продается дилерами в пяти различных вариантах исполнения и с парой бензиновых двигателей. В их числе — скромный моторчик о 67 «лошадях», агрегатированный с пятискоростной «механикой», и более шустрый 84-сильный движок, сопряженный с четырехступенчатым «автоматом».

Автомобиль оснащен шестью подушками безопасности, семидюймовым тачпадом центральной панели, а объем багажного отсека увеличен до 255 литров. По умолчанию «пикантный» KIA обладает датчиками давления в шинах, электронной системой стабилизации и помощником при трогании на подъеме. Дополнительный бонус — дизайнерский пакет GT, как бы намекающий на спортивный характер этого «малыша».

Стартовая цена: 549 900 рублей.