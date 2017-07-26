Новая LADA и другие бюджетные автоновинки этого лета

Нет, мы не будем сейчас рассказывать о всевозможных финансовых программах, вроде бы способствующих выгодному приобретению новехонького автомобиля, а заострим внимание на самих машинах. Ведь, как уже было сказано, новинок в сегменте недорогих авто, пусть и не массированно, но все же прибавилось.
KIA PICANTO
Третье поколение яркого миниатюрного корейского хетчбэка уже продается дилерами в пяти различных вариантах исполнения и с парой бензиновых двигателей. В их числе — скромный моторчик о 67 «лошадях», агрегатированный с пятискоростной «механикой», и более шустрый 84-сильный движок, сопряженный с четырехступенчатым «автоматом».
Автомобиль оснащен шестью подушками безопасности, семидюймовым тачпадом центральной панели, а объем багажного отсека увеличен до 255 литров. По умолчанию «пикантный» KIA обладает датчиками давления в шинах, электронной системой стабилизации и помощником при трогании на подъеме. Дополнительный бонус — дизайнерский пакет GT, как бы намекающий на спортивный характер этого «малыша».
Стартовая цена: 549 900 рублей.
SKODA RAPID
Обновленный чешский лифтбэк с подретушированными оптикой и бамперами поступил в шоу-румы в пяти комплектациях и с тремя вариантами бензиновых моторов мощностью 90, 110 и 125 сил. Коробки передач — на выбор покупателя — пятиступенчатая «механика», шестидиапазонный «автомат» или семискоростной «робот».
Среди благ цивилизации стоит отметить наличие шести подушек безопасности, трехточечные ремни с преднатяжителями, систему курсовой устойчивости, а удовольствие в дороге седокам обеспечивают мультимедиа, умеющая синхронизироваться со смартфонами, и отдельный USB-слот для обитателей галерки. Отдельный сюрприз — версия Monte Carlo, щеголяющая модными элементами декора и стильными шильдиками.
Стартовая цена: 604 000 рублей.
KIA RIO
Дилеры уже начали принимать заказы на новую, четвертую по счету генерацию корейского седана, хотя официальный запуск продаж стартует 1 августа. Да-да, именно седана, ибо хетчбэк продаваться у нас не будет, что вполне оправдано — производитель до сих пор не может избавиться от пятидверок «Рио» предыдущего поколения.
Автомобиль можно купить с одним из двух бензиновых моторов — 1,4-литровым агрегатом мощностью 100 л. с., либо 123-сильным двигателем объемом 1,6 л. Любому из них аккомпанирует шестиступенчатая «механика» или автоматическая коробка с аналогичным количеством передач.
Среди прелестей жизни, положенных новому KIA Rio, следует отметить функцию обогрева переднего и заднего ряда сидений, боковые подушки и шторки безопасности, мультимедийно-навигационный комплекс, показывающий пробки в режиме онлайн, а также кожаный салон, «теплые» руль и лобовое стекло.
Стартовая цена: 669 900 рублей.
LADA VESTA SW
Тут речь пойдет сразу о двух модификациях флагманской модели АВТОВАЗа, получившей кузов «универсал». Правда, пока ни обычный «вагон», ни его кросс-версия с увеличенным до 203 мм дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом в продажу не поступили. Но ждать осталось недолго — следуя запланированному графику, тольяттинцы должны объявить о начале приема заказов на обе новинки в начале осени.
Помимо фирменного иксобразного оформления, подаренного вазовским машинам бывшим диазйнером Volvo Стивом Маттином, они получили ряд конструктивных доработок — в частности, колесные диски увеличенного диаметра, перенастроенные подвески и вроде бы как улучшенное рулевое управление. Вот только печально, что все это богатство принципиальным образом отразится на прайс-листе.
Ориентировочная цена: 800 000 рублей.