Названа цена на «горячий» внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Фото: Jeep
Американцы объявили цену на самый мощный серийный внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk, оснащенный 717-сильным V8 с наддувом. Автомобиль можно будет купить в конце года минимум за 85 900 долларов США, что в переводе на наши деньги составляет немногим меньше 5 150 000 рублей.
Вячеслав Василенко

Как не трудно догадаться, речь идет о продажах Trackhawk на северо-американском рынке. О появлении новинки в России информации пока нет. Впрочем, если он у нас и появится, то произойдет это не раньше следующего года.

Стоит отметить, что новый «Гранд», обладающий завидными внедорожными способностями, неплохо «валит» и по-прямой — первую сотню с места авто разменивает за 3,5 с, а его максимальная скорость упирается в отметку 290 км/ч.

При этом машина может похвастать прекрасным уровнем комфорта и обилием умных полезных ассистентов. Премьера Jeep Grand Cherokee Trackhawk, напомним, состоялась на минувшем автосалоне в Нью-Йорке.

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10 августа 2017
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