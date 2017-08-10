Названа цена на «горячий» внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Как не трудно догадаться, речь идет о продажах Trackhawk на северо-американском рынке. О появлении новинки в России информации пока нет. Впрочем, если он у нас и появится, то произойдет это не раньше следующего года.

Стоит отметить, что новый «Гранд», обладающий завидными внедорожными способностями, неплохо «валит» и по-прямой — первую сотню с места авто разменивает за 3,5 с, а его максимальная скорость упирается в отметку 290 км/ч.

При этом машина может похвастать прекрасным уровнем комфорта и обилием умных полезных ассистентов. Премьера Jeep Grand Cherokee Trackhawk, напомним, состоялась на минувшем автосалоне в Нью-Йорке.