Mitsubishi снижает цены на техническое обслуживание у официальных дилеров

– «ММС Рус» было принято решение об изменение регламента проведения планового технического обслуживания. Изменения коснулись перечня обязательных работ, без изменения их периодичности, — говорится в сообщении пресс-службы Mitsubishi.

Кроме того, что производитель подкорректировал перечень регламентных работ, он снизил цены и на ключевые расходные материалы. В результате этого владельцы кроссоверов Outlander и ASX при прохождении очередного технического обслуживания могут сэкономить до 30% от прежней стоимости.

Остается лишь добавить, что изменения вступили в силу с 11 августа. Воспользоваться предложением можно на сервисе любого официального дилера Mitsubishi в России, Казахстане и Белоруссии.