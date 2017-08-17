На сколько подорожали модели Renault

Несмотря на официальное заявление, на сайте производителя указано, что Renault Logan поднялся в цене во всех своих версиях на 20 000, включая базовую, которая теперь обойдется в минимальные 499 000 рублей. Топовый вариант Luxe Privelege оценен в 749 990. Ближайший родственник Sandero подорожал на 10 000 рублей до 499 000 за базовую модификацию и до 657 990 за топовую. На ту же сумму прибавил в цене Sandero Stepway до 649 990 за начальный вариант и до 725 990 за самую дорогую.

А вот кроссоверы Duster и Kaptur подорожали во всех комплектациях, за исключением базовых. В зависимости от исполнения Duster «потяжелел» на 4000 — 10 000 ₽ Минимум он обойдется в 639 000, максимум — в 1 029 000 рублей. Все варианты Renaul Kaptur кроме стандартного Life за 879 000 рублей, поднялись в цене на 15 000 рублей.

На целых 50 000 подрос в стоимости флагманский кроссовер Renault Koleos, который доступен в двух комплектациях, минимальная из которых обойдется в 1 749 000 рублей, а топовая — в 2 059 000. Таким образом, в зависимости от модели, российские цены на Renault выросли минимум на 4000 рублей, максимум — на 50 000.