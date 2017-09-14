Новый UAZ и еще четыре бюджетных кроссовера российского рынка

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ RENAULT KAPTUR

Французы начали продажи лимитированной версии популярного кроссовера Renault Kaptur под названием Extreme. «Экстремальную» модификацию отличают эксклюзивный по мнению автостроителя цвет кузова «слоновая кость», контрастная коричневая крыша, полностью светодиодная оптика с динамическими указателями поворота, а также дизайнерские колесные диски из легкого сплава диаметром 17 дюймов и хромированные накладки-шильдики, указывающие на принадлежность авто к вроде бы уникальному изданию.

Салон Kaptur Extreme отделан комбинированной кожей дымчатого цвета с модными глянцевыми вставочками, а на порогах красуются панели из нержавеющей стали. Финальным аккордом стала прострочка бежевой нитью. Вот, собственно, и весь экстрим. Если, конечно, не считать мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином, двухзонный климат и функцию дистанционного запуска мотора. Агрегаты — на выбор — бензиновые двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра, коробки — шестискоростная «механика», вариатор или шестидиапазонный «автомат».

Стартовая цена: 1 124 990 рублей.