Новый UAZ и еще четыре бюджетных кроссовера российского рынка

Пока в Европе ахают и охают от старых и не очень новинок мирового автопрома на Франкфуртском моторшоу, в России без фанфар и оваций продолжает появляться у дилеров очередной «свежачок». И что немаловажно — наряду с авто премиальных брендов шоу-румы заполоняют и машины бюджетного класса. Причем, как уже было сказано, большинство из них представлено в столь популярном у нас сегменте кроссоверов и внедорожников. Портал «АвтоВзгляд» отобрал самые актуальные из них.
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ RENAULT KAPTUR
Французы начали продажи лимитированной версии популярного кроссовера Renault Kaptur под названием Extreme. «Экстремальную» модификацию отличают эксклюзивный по мнению автостроителя цвет кузова «слоновая кость», контрастная коричневая крыша, полностью светодиодная оптика с динамическими указателями поворота, а также дизайнерские колесные диски из легкого сплава диаметром 17 дюймов и хромированные накладки-шильдики, указывающие на принадлежность авто к вроде бы уникальному изданию.
Салон Kaptur Extreme отделан комбинированной кожей дымчатого цвета с модными глянцевыми вставочками, а на порогах красуются панели из нержавеющей стали. Финальным аккордом стала прострочка бежевой нитью. Вот, собственно, и весь экстрим. Если, конечно, не считать мультимедиа с 7-дюймовым тачскрином, двухзонный климат и функцию дистанционного запуска мотора. Агрегаты — на выбор — бензиновые двигатели объемом 1,6 и 2,0 литра, коробки — шестискоростная «механика», вариатор или шестидиапазонный «автомат».
Стартовая цена: 1 124 990 рублей.
ПОДТЯНУТЫЙ MITSUBISHI ASX
Довольно долго думали японцы над возможностью возвращеня на российский рынок Mitsubishi ASX — случилось таки! Пережив пластическую операцию, кроссовер получил иной формы бамперы, переформатированную решетку радиатора, светодиодные ходовые огни и заднюю противотуманку.
Что касается интерьера, то он преобразился за счет использования более качественных материалов отделки, видоизменившейся эргономичной центральной консоли, где помимо прочего поселился слот для подключения дополнительных USB-устройств, а также легкой ретуши передней панели. Помимо прочего, автомобилю достался дополнительный пакет шумоизоляции и эффектный «металлизированный» цвет кузова с серебристым оттенком.
Гамма двигателей осталась прежней: машина в базовом исполнении в движение приводится 117-сильным мотором, а в «топовом» — движком о 150 «лошадях». Коробки передач — пятиступенчатая «механика», либо вариатор.
Стартовая цена: 1 099 000 рублей.
РАЗДОБРЕВШАЯ HYUNDAI CRETA
Продолжая стимулировать спрос на популярный кроссовер Hyundai Creta, корейцы выкатили авто 2018 модельного года, здорово расширив при этом перечень базового оборудования. Например, машина отныне оснащается электроусилителем рулевого колеса, боковыми зеркалами с электроприводом и функцией обогрева.
Комплектацию Comfort производитель дополнил фарами проекционного типа со статической подсветкой поворотов, противотуманками, рейлингами на крыше и серебристыми накладками на бемперы. Более того: здесь появился «теплый», отделанный кожей, руль, который к тому же теперь может регулироваться по вылету, а также климат-контроль.
А как вам понравится новая комплектация Travel, готовая похвастать боковыми подушками и шторками безопасности, дополнительными датчиками парковки, фирменной приборной панелью Supervision и декоративными элементами отделки интерьера. Силовая линейка, напомним, представлена бензиноыми моторами 1,6 и 2 литра, агрегатированными с шестиступенчатыми «механикой» и «автоматом».
Стартовая цена: 799 900 рублей.
РАЗОЗЛИВШИЙСЯ BRILLIANCE V5
Только наши соотечественники стали забывать о существовании китайской копии BMW — кроссовера Brilliance V5, как азиаты объявили о выходе на рынок новой модификации авто с более мощным турбированным мотором. Производитель установил под капот машины 1,5-литровый двигатель, который специалистам марки удалось «разозлить» до 143 сил. Компанию агрегату составляет пятидиапазонная АКП. А для тех, кто не доверят наддувным моторам, компания сохранила в своей линейке 110-сильный атмосферный двигатель рабочим объемом 1,6 литра.
Помимо прочего, китайцы расширили список оснащения авто. Теперь здесь имеются целых шесть подушек безопасности, система курсовой устойчивости и усовершенствованный мультимедийный комплекс. Кроме того, V5 получил дополнительные виброгасящие элементы и вроде бы даже более энергоемкую перенастроенную подвеску. Внешне же свежую версию кроссовера можно узнать по хромированной радиаторной решетке и зауженным фарам головного света.
Стартовая цена: 1 049 000 рублей.
ОСОБЫЙ UAZ HUNTER
Вместо того, чтобы работать над улучшением качества своей продукции, ульяновцы ударились в производство новых автомобилей. Точнее — старых, но под новым соусом. Про самовоспламеняющиеся внедорожники UAZ Patriot, из которых автостроитель решил сделать парочку свежих версий для нужд Министерства обороны РФ, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал. А вот о юбилейном издании UAZ Hunter, приуроченном к 45-летию этой легендарной модели, еще не успел.
Исправляемся — автомобиль, выпущенный ограниченным тиражом, выполнен в классическом стиле 469-го «уазика», однако его легко распознать по без преувеличения эксклюзивному бледному серо-зеленому цвету, черным стойкам, а также выкрашенным в белый цвет крыше и колесным дискам. Среди прочих особенностей «юбиляра» — по-старинке откидывающийся борт и классические сидушки. Правда, кресла на всякий случай ульяновцы изготовили из водонепроницаемой ткани со специальной тефлоновой пропиткой.
Что до силового агрегата, то в моторном отсеке установлен 2,7-литровый двигатель, сопряженный с механической трансмиссией. Лимитированная версия UAZ Hunter ограничена 469 экземплярами — если хотите быть модным охотником, то поспешите.
Стартовая цена: 700 000 рублей