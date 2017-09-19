LADA Vesta и пять ее китайских конкурентов — кто лучше

В совсем недавние времена говорить всерьез о дизайне продукции АВТОВАЗа было столь же несерьезным занятием, как оценивать внешность изделий китайского автопрома. И те, и другие выглядели на удивление нескладными — да, что там, попросту страшненькими. Сейчас ситуация резко изменилась. Тольяттинским новинкам нечего стыдиться своего экстерьера, да и дизайнеры Поднебесной поднабрались опыта, создавая теперь вполне приятные глазу образцы.

При том, что по цене «китайцы» подобрались вплотную к лучшим моделям отечественного автопрома, оснащенность их базовых версий немного лучше. Впрочем, если «наши» не балуют кондиционером и «музыкой», то у «заграницы» всегда отсутствует регулировка рулевой колонки по длине и часто — ESP. В связи с этим неудивительно, что продажи самых востребованных «азиатов» на порядок отстают от объемов реализации вазовских машин. Тому можно назвать немало причин. Главная — гарантийное обслуживание и ремонт. Если LADA легко чинится практически на любом сервисе, то у автомобилей из Поднебесной с дилерской сетью существуют определенные проблемы, как и со складскими запасами запчастей. И вторая причина — отечественные модели пользуются спросом на вторичном рынке, их легко продать. Избавиться же от подержанного «китайца» куда сложнее.