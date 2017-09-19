LADA Vesta и пять ее китайских конкурентов — кто лучше

Фото: LADA
При той свистопляске, которая творится с классификацией автомобилей, практически невозможно точно определить границы классов. Поэтому не будем слишком строго очерчивать круг конкурентов, просто посмотрим на недорогие седаны китайского производства и сравним их с одним из бестселлеров отечественного рынка — LADA Vesta.
Эдуард Раскин

В совсем недавние времена говорить всерьез о дизайне продукции АВТОВАЗа было столь же несерьезным занятием, как оценивать внешность изделий китайского автопрома. И те, и другие выглядели на удивление нескладными — да, что там, попросту страшненькими. Сейчас ситуация резко изменилась. Тольяттинским новинкам нечего стыдиться своего экстерьера, да и дизайнеры Поднебесной поднабрались опыта, создавая теперь вполне приятные глазу образцы.

При том, что по цене «китайцы» подобрались вплотную к лучшим моделям отечественного автопрома, оснащенность их базовых версий немного лучше. Впрочем, если «наши» не балуют кондиционером и «музыкой», то у «заграницы» всегда отсутствует регулировка рулевой колонки по длине и часто — ESP. В связи с этим неудивительно, что продажи самых востребованных «азиатов» на порядок отстают от объемов реализации вазовских машин. Тому можно назвать немало причин. Главная — гарантийное обслуживание и ремонт. Если LADA легко чинится практически на любом сервисе, то у автомобилей из Поднебесной с дилерской сетью существуют определенные проблемы, как и со складскими запасами запчастей. И вторая причина — отечественные модели пользуются спросом на вторичном рынке, их легко продать. Избавиться же от подержанного «китайца» куда сложнее.

Фото: LADA

LADA Vesta

По результатам продаж за восемь месяцев модель заняла третье место, уступив лишь KIA Rio и LADA Granta. Длина машины — 4410 мм, колесная база — 2633 мм. Автомобиль комплектуется двумя бензиновыми двигателями мощностью 106 и 122 л. с., а также пятиступенчатыми «механикой» или «роботом». Цена базовой версии составляет 554 900 рублей. За эти деньги вы получите две подушки безопасности, сигнализацию, ABS, ESP, центральный замок с дистанционным управлением, систему помощи при трогании на подъеме, борткомпьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль, электропривод обогреваемых зеркал, передние электростеклоподъемники, обогрев передних сидений. О кондиционере или аудиосистеме речи тут не идет. За них придется выложить минимум 607 900 рублей. Обитые кожей сиденья можно заполучить только в Exclusive за 788 400 целковых.

Фото: Lifan

Lifan Solano

Следующий по популярности в нашей стране — Solano, но его место весьма далеко от лидерского. Он находится только в седьмом десятке по популярности. Длина машины — 4620 мм, колесная база — 2605 мм. Двигатель у машины лишь один — 1,5-литровый мощностью 100 л. с., механическая пятиступенчатая коробка также безальтернативна. В базовую комплектацию ценой 509 900 рублей входят помимо перечисленных у Vesta опций светодиодные фары и ходовые огни, кожаный салон, кондиционер, задние электростеклоподъемники, аудиосистему. Правда, ни о ESP, ни о регулировке руля по длине мечтать не приходится даже в самой богатой версии за 629 900 рублей, где есть задний парктроник, сенсорный дисплей мультимедийки, обогрев и электропривод зеркал и диски из легкого сплава.

Фото: Geely

Geely Emgrand 7

На третьем месте располагается Geely Emgrand 7. В длину он достигает 4631 мм, колесная база составляет 2650 мм. С выбором силовых агрегатов у него дела обстоят явно лучше, чем у Solano — 1,5-литровый 106-сильный и 1,8-литровый 129-сильный двигатели работают либо с механической пятиступенчатой коробкой, либо с вариатором. Выложив за базовую версию 649 000 рублей, вы получите кроме стандартного набора «Весты» кондиционер, систему «старт-стоп», электрорегулировку обогреваемых зеркал и электростеклоподъемники на всех дверях, аудиосистему. В максимальной комплектации автомобиль оборудован шестью подушками безопасности, датчиком давления в шинах, обогревом лобового стекла, люк с жлектроприводом, кожаный салон и диски из легкого сплава. Цена удовольствия — от 770 000 рублей.

Фото: FAW

FAW Oley

На четвертой позиции оказался Oley. В длину он достигает 4485 мм, колесная база — 2525 мм. Автомобиль комплектуется безальтернативно двигателем объемом 1,5 л и мощностью 102 л. с., а также одной из двух коробок Aisin — пятиступенчатой механической или четырехдиапазонной автоматической. Комплектация у машины единственная, ценой 491 000 рублей. Кожа, парктроники, ESP, климат-контроль и люк в ней не предусмотрены, так же как и регулировка руля по длине, что в принципе свойственно китайским авто.

Фото: Brilliance

Brilliance H230

Самый маленький из конкурентов занимает пятую строчку по востребованности. Его длина составляет всего 4390, при этом колесная база в 2570 мм больше, чем у Oley. Двигатель у модели один — объемом 1,5 л и мощностью 105 л. с. Зато коробки передач две на выбор — «механика» и «робот». Заплатить за автомобиль придется как минимум 459 900 рублей. В цену входят помимо того, что есть у «Весты», кондиционер и полный комплект электростеклоподъемников, зато отсутствует ESP. Во второй, топовой версии за 529 900 целковых появляются люк и задний парктроник. Кожаной отделки салона не предусмотрено.

Фото: Changan

Changan EADO

Замыкает список возможных китайских конкурентов «Весты» EADO. Автомобиль имеет длину 4620 мм, его колесная база — 2660 мм. С единственным 1,6-сильным двигателем работают пятиступенчатая механическая и четырехдиапазонная автоматическая коробки. Прайс-лист стартует с отметки в 560 000 рублей. Не хватает ей только парктроника, кожаного салона и дисков из легкого сплава. Остальной минимальный набор — в наличии, за обычным для китайского автопрома исключением продольной регулировки рулевой колонки. Чтобы получить ESP, кожу, парктроник, люк с электроприводом и диски из легкого сплава, придется заплатить 585 650 рублей за «механику» и 628 000 — за «автомат».

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19 сентября 2017
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