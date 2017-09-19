Названа цена и дата старта продаж кроссовера Subaru XV

Кроссовер Subaru XV 2018-го модельного года появятся в салонах официальных дилеров бренда 25 октября 2017 года. Рекомендованная начальная стоимость машины равна 1,6 млн рублей. В базовой комплектации предусмотрен постоянный полный привод с вариатором Lineartronic, система «Старт-Стоп» для экономии топлива в пробках, 7 подушек безопасности, информационно-развлекательная система с цветным сенсорным дисплеем, климат-контроль, система контроля давления в шинах, система помощи при движении по бездорожью X-Mode, датчики дождя и света, система динамической стабилизации и многое другое.

Сообщается, что на новом Subaru XV впервые для моделей марки, представленных на российском рынке, будет устанавливаться электронный пакет помощи водителю EyeSight. Он подразумевает наличие адаптивного круиз-контроля, системы автоматического экстренного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения, и активного контроля движения по полосе. Начальная стоимость Subaru XV с EyeSight установлена на уровне 1,87 млн. рублей. В базовую комплектацию машин с EyeSight входят светодиодные фары и дневные ходовые огни, подогрев рулевого колеса, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, рейлинги и другие полезные опции. На выбор клиентов будут доступны 9 вариантов цветов экстерьера, включая новые серо-голубой и оранжевый.