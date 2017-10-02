АВТОВАЗ распродает «заряженные» LADA 4x4 по 666 000 рублей

Фото: АВТОВАЗ
Волжский автозавод добавил в перечень доступных для заказа моделей навороченную LADA 4x4 Bronto, которая отличается слегка подретушированной внешностью, расширенным пакетом опций и улучшенными внедорожными способностями.
Мирон Горин

Внедорожник получил расширители колесных арок, пластиковую защиту порогов, а также новые задний и передний бампер с интегрированными противотуманками. Кроме того, автомобилю достались рейлинги на крыше, экспедиционный багажник и черные глянцевые диски из легкого сплава, обернутые внедорожными покрышками размерностью 235/75 R15.

По умолчанию LADA 4x4 Bronto оснащена кондиционером, боковыми зеркалами с электроприводом и подогревом передних кресел. С технической точки зрения покупателей порадуют новые самоблокирующиеся межколесные дифференциалы, иные амортизаторы, пружины повышенной жесткости, усиленный задний мост, а также увеличенный на 35 мм клиренс.

Помимо прочего, на машину можно установить дополнительную защиту картера, коробки передач и раздатки, фаркоп и лебедку. На выбор — шесть совершенно новых цветов окраски кузова, включая золотистый «кориандр» а-ля Porsche Cayenne.

Ценник на «горячую» новинку не менее обжигающий — от 666 000 рублей, что без малого на 200 000 дороже обычной LADA 4x4. Причем в заивисимости от предпочтений клиента, прайс может увеличиться еще на 100 000 «деревянных».

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2 октября 2017
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