Новая LADA 4x4 и еще четыре бюджетных автоновинки осени

К счастью или к сожалению, в этом обзоре мы решили обойтись без поделок Ульновского автозавода, практически ничем не отличившегося за последние полвека, даже несмотря на корректировку комплектаций UAZ Patriot и выпуск юбилейной версии UAZ Hunter, а поговорим о действительно знаковых новинках. Портал «АвтоВзгляд» выбрал из них самые бюджетные.
LADA 4X4
Любителям прохватить по откровенному бездорожью АВТОВАЗ предложил старую «Ниву» с новыми «кишками» и в свеженьком костюме. Из особенностей модификации Bronto — расширенные колесные арки, пластиковая защита порогов, новые задний и передний бампер с интегрированными противотуманками, а также рейлинги на крыше, экспедиционный багажник и модные черные глянцевые диски из легкого сплава, обутые во внедорожную «резину» размерностью 235/75 R15.
По умолчанию машина оснащена кондиционером, электроприводом боковых зеркал и подогревом передних сидений. Уже хотите? Однако это еще не все — Bronto готов похвастать усиленным задним мостом, увеличенным на 35 мм дорожным просветом, новыми самоблокирующимися межколесными дифференциалами, амортизаторами и пружинами повышенной жесткости.
Для полноценного off-road оргазма можно дополнительно заказать защиту картера, коробки передач и раздаточной коробки, а также лебедку и сцепное устройство. К тому же, автомобиль получил шесть новых расцветок кузова. В общем, от косых взглядов владельцев обычных LADA 4x4 в потоке уже не скрыться.
Стартовый ценник: 666 000 рублей.
RENAULT SANDERO STEPWAY
Что, уже успели отправить «Сандеро» на пенсию? Не тут то было! В попытках подогреть интерес своей не менее пенсионной аудитории, французы выпустили высокий хетчбэк в обмундировании Limited Edition. Новая версия авто щеголяет системой дистанционного запуска двигателя, подогревом лобового стекла, кондиционером, бортовым компьютером и даже — вы не поверите! — «музыкой».
Если капризному потребителю этого покажется мало, за доплату можно воткнуть в машину навигационную систему. Среди прочих знаковых изменений — темные колесные диски и новый цвет окраски кузова с пафосным названием «Белый лед».
Венцом же доработок стали специальные декоративные наклейки на боковых кузовных панелях, призванные по мнению маркетологов марки придать Sandero солидности.
Стартовый ценник: 735 990 рублей.
DATSUN ON-DO
Свершилось — седан on-DO и его «сородич» по модельной линейке хетчбэк mi-DO наконец-то обзавелись более мощными силовыми агрегатами, уже знакомыми нам по изделиям Волжского автозавода. Речь идет о 16-клапанном бензиновом двигателе, развивающем бешеные 106 «лошадей» — обладатели «овощных» Datsun с 87-сильным мотором под капотом от зависти сейчас поперхнулись собственной слюной. Тем более, что благодаря укороченной главной паре в коробке передач, «Датсуны» способны ускоряться до первой сотни с места за 10,5 секунд. Не пуля, конечно, но уже результат.
В плане оснащения машины порадуют центральным замком, бортовым компьютером, боковыми зеркалами с электроприводом и подогревом, электрическими стеклоподъемниками на передних дверях и климат-контролем. Для полного счастья, пожалуй, осталось посадить авто на колесные диски помоднее, да затонировать стекла. Только не передние — штраф за них еще никто не отменял.
Стартовый ценник: 513 000 рублей.
LADA VESTA SW
Очередное сочинение АВТОВАЗа на тему «Весты» — машина в кузове «универсал». В отличие от седана, «вагон» перенес ряд доработок, в том числе и конструктивных. Например, задняя подвеска обзавелась новыми амортизаторами и пружинами повышенной жесткости. Как результат — машину не болтает по ветру и она не боится коварных прелестей российских направлений.
К тому же «сарай» наделили свежими опциями, в частности, трехдиапазонным подогревом всех кресел без исключения, парой подлокотников, отдельно выведенной клавишей обогрева лобового стекла и эргономичным перчаточным ящиком со встроенным органайзером, который в довесок ко всему еще и охлаждается. Нравится автомобиль вам или нет, а в своем сегменте конкурентов на рынке ему не сыскать.
Стартовый ценник: 639 900 рублей.
LADA VESTA SW CROSS
А вот вам еще один псевдокроссовер от отечественного автогиганта. По сравнению с обычным универсалом, кросс-версия и выглядит роскошнее, и едет лучше. Скажем спасибо тольяттинским умельцам за защитный (читай — декоративный) пластиковый обвес, модный едко-оранжевый цвет кузова и увеличенный до 203 мм клиренс.
На ходу SW Cross совсем непохож на другие машины АВТОВАЗа, ибо инженерам, потрудившимся над подвеской, удалось добиться того самого компромисса между жесткостью и комфортом — не в последнюю очередь благодаря подкорректированным настройкам шасси и совершенно новым пружинам и амортизаторам, причем как спереди, так и сзади.
В общем, автомобиль по праву заслуживает уважения, и как минимум за то, что он действительно похож на автомобиль. Наши «лайки» производителю!
Стартовый ценник: 755 900 рублей.