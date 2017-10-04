Новая LADA 4x4 и еще четыре бюджетных автоновинки осени

LADA 4X4

Любителям прохватить по откровенному бездорожью АВТОВАЗ предложил старую «Ниву» с новыми «кишками» и в свеженьком костюме. Из особенностей модификации Bronto — расширенные колесные арки, пластиковая защита порогов, новые задний и передний бампер с интегрированными противотуманками, а также рейлинги на крыше, экспедиционный багажник и модные черные глянцевые диски из легкого сплава, обутые во внедорожную «резину» размерностью 235/75 R15.

По умолчанию машина оснащена кондиционером, электроприводом боковых зеркал и подогревом передних сидений. Уже хотите? Однако это еще не все — Bronto готов похвастать усиленным задним мостом, увеличенным на 35 мм дорожным просветом, новыми самоблокирующимися межколесными дифференциалами, амортизаторами и пружинами повышенной жесткости.

Для полноценного off-road оргазма можно дополнительно заказать защиту картера, коробки передач и раздаточной коробки, а также лебедку и сцепное устройство. К тому же, автомобиль получил шесть новых расцветок кузова. В общем, от косых взглядов владельцев обычных LADA 4x4 в потоке уже не скрыться.

Стартовый ценник: 666 000 рублей.