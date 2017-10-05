Автосалон «Центральный»: автомобили от А до Я

Одним из таких салонов по праву считается «Центральный». Будучи мультибрендовым дилером, который успешно работает на российском рынке уже более 15 лет, он предоставляет своим клиентам проверенные автомобили и качественный сервис.

В «Центральном» Вас ждут доступные цены и самые разнообразные модели от более чем 20 известных марок, в числе которых отечественные, европейские, азиатские и американские бренды. В широком ассортименте автосалона представлены и совершенно новые автомобили, и подержанные машины с достойной предпродажной подготовкой. Среди них найдется любая популярная модель — от бюджетного корейского бестселлера Hyundai Solaris прошлого и последнего поколений до японского компакт-кроссовера Nissan Qashqai, заслуженно ставшего одним из лидеров своего класса в РФ.

Лояльные условия для покупки авто любого ценового диапазона, различные акции, скидки и спецпредложения, а также утилизация и Trade-in позволят приобрести понравившуюся машину даже в том случае, если бюджет сильно ограничен. Программа утилизации в автосалоне «Центральный» предусматривает скидку 50 000 рублей за б/у авто, а система Trade-in дает возможность обменять свой старый автомобиль на абсолютно новую модель с доплатой разницы в цене. Для ознакомления с полным перечнем услуг и ассортиментом приглашаем посетить сайт автосалона «Центральный» https://www.saloncentr.ru/.

Фото: Автосалон Центральный.