Nissan продает свои машины в кредит под 0 процентов годовых

И в первую очередь они касаются седана Nissan Sentra. Построенный на платформе Renault Logan, автомобиль позиционируется как бюджетный. Однако россияне, судя по продажам модели, с этим не согласны: заплатить минимум 916 000 рублей за него согласились за девять месяцев этого года лишь 369 граждан. Более того, в начале года производство модели из-за отсутствия спроса на нее приостанавливалось.

Переломить ситуацию Nissan решил кардинально, предложив потенциальным покупателям в рамках программы «Простые числа» беспроцентный трехлетний кредит на неликвид. Предложение хорошее, учитывая, что машина вооружена лишь 1,6-литровым двигателем, фронтальными подушками безопасности, ABS с ESP, электронной системой распределения тормозных сил (EBD). Имеется и имммобилайзер, и центральный замок с дистанционным управлением, а для установки детского кресла предусмотрены крепления ISOFIX.

Что же касается других машин японской линейки, то и здесь покупатели, рассчитывающие приобрести авто на заемные средства, могут найти свою выгоду. Так, Nissan X-Trail, Qashqai и Murano доступны для покупки в кредит со ставкой от 8% на 3 года, Nissan Almera и Terrano со ставкой от 3% на 3 года. Соглашаясь на эти условия, в первом случае нужно будет платить от 10 500 рублей в месяц, во втором — от 8500, в третьем — от 16 000. За Almera и Terrano придется вносить минимум 6000 «деревянных» ежемесячно.