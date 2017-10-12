Обновленные Range Rover и Range Rover Sport получили российские ценники

Range Rover в ходе рестайлинга обзавелся новыми радиаторной решеткой, светодиодными фарами, бамперами и плоскими патрубками выхлопных труб. В салоне машины появились новые кресла с электрорегулировкой в 24 направлениях и второй экран мультимедийной системы.

Моторная гамма модели включает в себя два дизельных двигателя мощностью 249 и 339 л. с. и три бензиновых от 340 до 565 сил. Помимо этого, можно приобрести «Рейндж» в гибридной модификации с 404-сильной установкой, хотя изначально представители компании говорили, что «зеленый» внедорожник в Россию не приедет.

Что до Range Rover Sport, то помимо видоизмененной оптики и радиаторной решетки он получил три новых варианта дизайна легкосплавных колесных дисков. В салоне автомобиля появились дополнительные ниши для хранения вещей и новая информационно-развлекательная система Touch Pro Duo с двумя 10-дюймовыми тачпадами. Обновилась и линейка двигателей, в которую теперь входят семь моторов мощностью от 249 до 575 л. с.

Российские дилеры Jaguar Land Rover начнут принимать заказы на обновленные Range Rover и Range Rover Sport уже 20 октября. А первые «живые» внедорожники появятся в автосалонах в феврале следующего года.