Cтартовали российские продажи бюджетного Hower H3 City

Конечно, это неплохо, что с появлением новой версии City китайский внедорожник стал дешевле на 240 000 рублей, однако теперь машина, похудев на 40 кг, лишилась подключаемого полного привода. Но, как известно, именно завидным off-road потенциалом славились «Ховеры», отчего пользовались у наших соотечественников стабильным спросом еще до смены и названия, и дистрибьютора.

Впрочем, это не отбирает у авто права на существование. Даже несмотря на отсутствие 17-дюймовых колес из легкого сплава, продвинутого мультимедийно-навигационного комплекса и мультируля.

Хорошо, что хоть остались антиблокировочная система тормозов, обогрев передних кресел и боковых зеркал, а также система стабилизации и электрические стеклоподъемники. Разумеется, найдется и модуль ЭРА-ГЛОНАСС, который, впрочем, некорректно работает у многих автомобилей, в том числе и премиальных.