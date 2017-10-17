Объявлены цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado

Как и прежде, машина комплектуется тремя двигателями — бензиновый объемом 2,7 л мощностью 163 л. с. и 2,8-литровый дизельный в 177 сил не изменились. А вот потенциал третьего мотора, четырехлитрового V6, понизили с 282 до 249 «лошадок». Базовый агрегат работает как с пятиступенчатой механической, так и с шестиступенчатой автоматической коробками, остальные — исключительно с «автоматом».

Рестайлинговая версия получила измененные светодиодные фары и фонари, новую радиаторную решетку. Для салона появились такие опции, как вентиляция передних кресел, трехзонный климат-контроль и мультимедийка Toyota Touch 2 с восьмидюймовым сенсорным монитором. Система Multi Terrain Select получила шестой режим работы MTS-Auto, а система кругового обзора — функцию «прозрачного капота».

Прайс-лист на новый автомобиль с 2,7-литровым мотором и «механикой» стартует от 2 199 000 рублей. Машина с «автоматом» обойдется как минимум в 2 596 000 рублей. За дизель придется выложить уже от 2 853 000 целковых, ну а топовый V6 оценен в 3 205 000 рублей.

Обновленный автомобиль был представлен в сентябре на автосалоне в о Франкфурте, о чем ранее писал портал «АвтоВзгляд».