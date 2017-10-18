Porsche представил самые мощные модели семейства 718

В итоге производительность новых спорткаров на 15 л. с. больше, чем у 718 Cayman S и 718 Boxter S и на целых 35 «лошадей» превышает мощность GTS-моделей прежнего поколения.

Максимальный крутящий момент нового мотора составляет 430 Нм при 1900–5000 об/мин. В качестве трансмиссии на выбор предлагается шестиступенчатая механическая трансмиссия либо семидиапазонный «робот» PDK с двойным сцеплением. В стандартное оборудование 718 Cayman GTS и 718 Boxter GTS входит система Porsche Torque Vectoring (PTV) с механической блокировкой заднего дифференциала, пакет Sport Chrono, а также заниженная на 10 мм активная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM).

Отличительными чертами GTS-версий стали оригинальные передние бамперы, затемненная передняя и задняя оптика, а также черная окантовка вокруг патрубков выхлопной системы и колесные диски диаметром 20 дюймов с шильдиком GTS.

В настоящее время спорткары уже доступны для заказа, а в дилерских центрах они появятся только в декабре. В России 718 Cayman GTS оценен минимум в 5 188 000 рублей, 718 Boxster GTS — от 5 256 000 рублей.

Напомним, что компания Porsche приступила к тестированию первого в истории марки серийного электрокара на гоночной трассе Нюрбургринг, который поступит в продажу в 2019 году.