Китайские «бюджетники» стали еще доступней

Теперь любую легковую модель Foton можно купить в кредит через Русфинанс Банк с первоначальным взносом от 30% на срок от 24 месяцев по ставке 7,5%. Программа Foton Direct предусматривает ряд преимуществ среди которых — простота оформления, выгодные условия досрочного погашения, а также возможность включения КАСКО и дополнительных сервисов в сумму кредита.

В настоящее время компания Foton Motor, кроме грузовых машин, реализует на нашем рынке внедорожник Foton Sauvana, пикап Tunland и микроавтобус View. В период с января по сентябрь текущего года российские дилеры Foton продали 296 автомобилей.

Как уже сообщал «АвтоВзгляд», в этом году на автосалоне в Шанхае помимо знакомых нам пикапа Tunland и внедорожника Sauvana, китайский производитель представил совершенно новые микроавтобус Toano и минивэн Gratour. В скором времени новинки будут продаваться в России.