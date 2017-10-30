Smart Fortwo, Forfour и Fortwo Cabrio стали дешевле

Двухместный Smart Fortwo или Forfour, расчитанный на четырех человек, с учетом скидок по новой маркетинговой программе обойдутся покупателю как минимум в 950 000 рублей. А за открытый Fortwo Cabrio придется выложить уже не менее 1 140 000 рублей.

В акции участвуют автомобили в комплектации Comfort Plus. В списке оснащения таких машин значатся климат-контроль, регулировка водительского кресла по высоте, обогрев наружных зеркал и передних сидений, панорамная крыша и увеличенный до 35 литров топливный бак.

Стоит также отметить, что клиенту предлагаются и специальные кредитные условия. При первоначальном взносе, равном 50% от стоимости автомобиля, ставка по кредиту составит 6,4% на срок от 12 до 36 месяцев. Правда, нужно учитывать, что приобретение КАСКО в таком случае обязательно.