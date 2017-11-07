Одна из моделей УАЗ подешевела на 178 000 рублей

В новой базовой комплектации UAZ Pickup, получившей название «Классик», предусмотрена лишь одна подушка безопасности, имеется система стабилизации, центральный замок, электростеклоподъемники, а также регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка. Представители Ульяновского автозавода распространили информацию, что такая комплектация пикапа получила ценник на уровне 700 000 рублей, что на 178 000 рублей дешевле, чем стоит версия UAZ Pickup под названием «Стандарт» — итменно она до последнего времени считалась базовой для этого авто. На данный момент ульяновский пикап в «Стандарте», как и ранее, предлагается дилерами по цене от 877 000 рублей. «Стандарт», напомним, подразумевает наличие двух подушек безопасности, электромеханического управления раздаточной коробкой, а также грузовые крепежные петли.