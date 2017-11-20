В России подорожал лифтбэк Skoda Rapid

На официальном сайте Skoda опубликован обновленный прайс-лист на лифтбэк Rapid. Машины во всех четырех комплектациях подорожали на 17 000 рублей. Правда, новые цены распространяются лишь на те автомобили, которые будут выпущены с 27 ноября.

За лифтбэк Skoda Rapid, оснащенный 1,6-литровым 90-сильным мотором и пятиступенчатой коробкой передач, официальные дилеры попросят как минимум 628 000 рублей. Автомобиль с 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л. с. и пятискоростной МКП обойдется в 742 000 рублей, а с шестидиапазонным «автоматом» — уже в 787 000. Приобрести машину в топовой модификации с 1,4-литровым 125-сильным турбомотором и семиступенчатым «роботом» DSG можно по цене от 928 000 рублей.