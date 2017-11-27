В России стартовали продажи обновленного FIAT 500

Фото: FIAT
Российские дилеры итальянской марки приступили к приему заказов на обновленный FIAT 500. Примечательно, но рестайлинговый автомобиль продается по той же цене, что и дореформенная версия. Прайс начинается от 1 015 000 рублей.
Вячеслав Василенко

Вопреки скептическим мнениям о том, что FIAT 500 покинет российский рынок, итальянцы не только не убрали модель из продуктовой линейки, но еще и привезли к нам ее обновленную версию.

Запуск продаж свеженькой «пятисотки» порталу «АвтоВзгляд» подтвердил директор по связям с общественностью FIAT Chrysler Automobiles в России Кирилл Устинов. Вся информация о новинке уже выложена на официальном сайте компании.

В ходе обновления миниатюрный хетчбэк получил подретушированную оптику и бамперы, колесные диски из легкого сплава нового дизайна, несколько новых цветов окраски кузова и пакетов дополнительного оборудования и внешнего стайлинга.

Интерьер преобразился за счет обилия хрома, новых кресел и материалов отделки, а также перелицованной приборной панели с 5-дюймовым дисплеем модернизированной информационно-развлекательной системы Uconnect.

Уже в базовой версии «малыш» готов похвастать панорамной крышей, полным электропакетом, аудиосистемой с шестью динамиками и возможностью подключения дополнительных USB-устройств. Разумеется, и системой кондиционирования. За защиту водителя и пассажиров отвечают семь подушек безопасности.

Автомобиль доступен в оснащении с 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 100 л. с., потребляющим не более 6,1 л топлива на 100 км. А с нового года можно будет заказать FIAT 500 с младшим 69-сильным мотором объемом 1,2 л по цене — в зависимости от степени оснащения — от 860 000 до 990 000 рублей.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, автозаводы, новая модель, автосалоны, купить машину
27 ноября 2017
199


Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы