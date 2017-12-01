Автопроизводители вновь пересмотрели российские прайс-листы

Компания Volkswagen увеличила ценник своей самой продаваемой машины — седана Polo — на 1,1%. Правда, изменение коснулось лишь комплектации GT. Кроссовер Tiguan подорожал на 0,9—1,1% в версии Highline. Кроме того, в нашей стране стартовали продажи Tiguan Sportline, и максимальная цена модели выросла на 6,5%.

Skoda переписала прайс-лист на семейство Octavia. Лифтбэк в зависимости от комплектации стал дороже на 0,6—0,9%, а универсал Combi — на 0,6—1,2%, сообщает агентство «Автостат».

Стоит также отметить, что компания Chery в отличие от других не стала задирать цены на свои модели. Кроссовер Tiggo 2, который появился в шоу-румах дилеров весной нынешнего года, наоборот стал доступнее. Цена автомобиля в комплектации Comfort снизилась на 1,3%, в версии Luxury — на 3,6%.