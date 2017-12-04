Внедорожник Chevrolet Niva снова подорожал

Согласно информации, представленной на официальном сайте GM-AVTOVAZ, стартовая цена Chevrolet Niva теперь составляет 598 000 рублей. Внедорожник в комплектации LC обойдется покупателю как минимум в 641 000, в версии GL — 681 000 рублей. Обзавестись машиной в исполнении LE можно, заплатив от 685 000, GLC — 730 500 целковых. За автомобиль в топовой комплектации LE+ придется отдать уже не менее 743 500 рублей.

В GM-AVTOVAZ уже второй раз корректируют цены на Chevrolet Niva за последние два месяца — первое подорожание русско-американского внедорожника произошло 1 ноября. Тогда представители компании поясняли, что увеличение цен связано с «удорожанием комплектующих изделий и внешними факторами». Что повлияло на рост цен в этот раз, в компании не сообщили.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Chevrolet Niva является самым продаваемым внедорожником на первичном российском авторынке. По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB) за первые десять месяцев нынешнего года официальные дилеры реализовали 25 100 машин. По сравнению с аналогичным периодом года минувшего продажи выросли на 4,3%.