Новейший Renault Dokker обрекли на провал в России

Компания Renault объявила о старте продаж на российском рынке своей младшей коммерческой модели — Dokker. Машина, как и любой «каблук» имеет два вида исполнения — цельнометаллический фургон и грузопассажирскую, с четырехместным салоном. Как выяснилось, французы обнаружили: оказывается, между самой дешевой на российском рынке машиной этого класса — LADA Largus и всеми прочими «каблуками» лежит совершенно никем не охваченная ценовая ниша — 800 000 – 1 200 000 рублей.

И решили ее заполнить своим Renault Dokker. Цены на эту машину начинаются с 814 000 рублей за сугубо коммерческий фургон и 819 000 за базовую комплектацию грузопассажирской версии. Но прикол в том, что Renault Dokker и LADA Largus сделаны на одной и той же технической базе — платформе В0. Другими словами, и Dokker, и Largus — это «каблуки» на базе старого доброго Logan. С той лишь разницей, что автовазовский продукт — производная от первого поколения бюджетной легковушки, а «француз» — изготовлен из более симпатичного с виду, но фактически такого-же с точки «железа», Logan второго поколения. При этом цена Largus-фургон стартует с ценника 470 000 рублей, а Dokker — с 814 000 рублей. У пассажирских модификаций модели разница цен чуть поменьше, но тоже огромная — 529 000 у Largus против 816 000 у Dokker. Ладно бы машины были с технической точки зрения «небо и земля», как говорится. Так ведь нет же! Интересно, сколько найдется у нас желающих заплатить больше за, фактически, то же самое? Даже в условиях начавшегося роста авторынка?