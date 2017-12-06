Самые заманчивые новогодние акции от автопроизводителей

Длинный список акционных предложений, действующих с 15 декабря по 28 февраля, подготовила Skoda Auto, причем не только для потенциальных клиентов, но и для счастливых обладателей автомобилей чешской марки. Так, при покупке Kodiaq есть шанс получить комплект зимних колес — очень своевременный подарок. Скидки до 155 000 рублей предоставляются на лифтбэк Octavia, 123 000 целковых можно сэкономить, приобретая Rapid. 225 000 и 240 000 рублей — соответственно Superb и Yeti.

Тем, кто уже является владельцем постгарантийного автомобиля Skoda, все сервисные работы обойдутся дешевле при условии обращения к официальным дилерам. Акция распространяется на плановое техническое обслуживание, покупку и установку оригинальных деталей и аксессуаров, а также кузовной или слесарный ремонт автомобиля. Размер скидки зависит от общей суммы: за чек от 8 000 до 11 999 рублей вам скостят 2 000 рублей, от 12 000 до 16 999 – 3 000 рублей, более 17 000 – 4 000 рублей. А выгода при обслуживании Octavia второго поколения, Fabia и Roomster может достичь 50%.

Клиенты, прошедшие техническое обслуживание с использованием моторного масла Castrol, в подарок получат карту «Castrol — помощь на дороге», гарантирующую технические и юридические консультации, эвакуацию автомобиля, выезд специалиста на место ДТП, замену поврежденных колес, экстренную доставку топлива.