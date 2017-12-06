Самые заманчивые новогодние акции от автопроизводителей

Фото: dailyrubber.com
Новогодние распродажи — явление уже привычное, хотя на время кризиса щедрость многих продавцов слегка притупилась. Но раз уж авторынок начал демонстрировать в уходящем году какой-никакой рост, то и нас, рядовых покупателей, решили порадовать кое-какими скидками и льготами. Причем среди них попадаются достаточно интересные предложения.
Эдуард Раскин

Длинный список акционных предложений, действующих с 15 декабря по 28 февраля, подготовила Skoda Auto, причем не только для потенциальных клиентов, но и для счастливых обладателей автомобилей чешской марки. Так, при покупке Kodiaq есть шанс получить комплект зимних колес — очень своевременный подарок. Скидки до 155 000 рублей предоставляются на лифтбэк Octavia, 123 000 целковых можно сэкономить, приобретая Rapid. 225 000 и 240 000 рублей — соответственно Superb и Yeti.

Тем, кто уже является владельцем постгарантийного автомобиля Skoda, все сервисные работы обойдутся дешевле при условии обращения к официальным дилерам. Акция распространяется на плановое техническое обслуживание, покупку и установку оригинальных деталей и аксессуаров, а также кузовной или слесарный ремонт автомобиля. Размер скидки зависит от общей суммы: за чек от 8 000 до 11 999 рублей вам скостят 2 000 рублей, от 12 000 до 16 999 – 3 000 рублей, более 17 000 – 4 000 рублей. А выгода при обслуживании Octavia второго поколения, Fabia и Roomster может достичь 50%.

Клиенты, прошедшие техническое обслуживание с использованием моторного масла Castrol, в подарок получат карту «Castrol — помощь на дороге», гарантирующую технические и юридические консультации, эвакуацию автомобиля, выезд специалиста на место ДТП, замену поврежденных колес, экстренную доставку топлива.

Фото: Skoda

Mitsubishi Motors объявляет о запуске новой программы приобретения пикапа L200. Специальное предложение распространяется на все комплектации и действует во всех официальных дилерских центрах компании с 1 по 31 декабря. Индивидуальные предприниматели автоматом получают скидку в 20% на три первых ТО, а помимо этого имеют выбор между двумя вариантами: ставку 0% по кредиту или выгоду до 200 000 рублей по схеме трейд-ин. Крупным лизинговым компаниям предоставляются льготные условия при покупке даже одного автомобиля. Максимальный размер скидки — до 11%.

Nissan делает упор на кредитные инструменты. Классический трехлетний кредит «Простые числа» дается на модели Almera и Terrano под 3%, на X-Trail и Qashqai — под 5%, Murano — под 8%.

Программа «Простые правила» с остаточным платежом предполагает выплату за Terrano от 6 000 рублей в месяц, за Qashqai — от 7 500, за Juke — от 8 500, X-Trail — от 9 000 и за Murano — от 16 000 рублей в месяц. Она позволяет приобрести автомобиль более высокого класса или в более богатой комплектации, оставшись при этом в рамках запланированного бюджета, либо существенно снизить ежемесячный платеж — до двух раз по сравнению с классическим кредитом. Помимо этого, в январе действует уникальное предложение при покупке Murano в кредит — КАСКО в подарок.

Фото: Mitsubishi

C 1 по 28 декабря 2017 года Lexus проводит специальную кампанию «Традиции мечтать. Время исполнять». В нее включены моделей ES, RX, GX и LX, на которые оформляется кредит со сниженным до 20% первоначальным взносом и ставкой 10,9%. При трейд-ин эти же модели можно приобрести с выгодой от 150 000 до 350 000 рублей. На кроссовер RX объявлены специальные цены от 2 775 000 целковых, а условия кредита на модель NX включают в себя ежемесячный платеж 14 100 рублей при первоначальном взносе 50%.

Компания «Хендэ Мотор СНГ», затеявшая интересный эксперимент с выпуском автомобилей «премиум-класса», активно их продвигает в предновогодний период. На подержанные Genesis установлена сниженная процентная ставка от 7,5% при первоначальном взносе в 40%. Акция «Проценты за полгода в подарок» предусматривает в последние 6 месяцев действия кредитного договора снижение процента за пользование кредитом до 0%.

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6 декабря 2017
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