Самые дешевые в России автомобили с автоматической коробкой

Фото: entertainment.howstuffworks.com
Идя навстречу пожеланиям широких народных масс, автопроизводители внедряют двухпедальную схему во все более и более дешевые модели. Дело дошло до смешного — автоматическими или роботизированными коробками могут уже похвастаться и «узбеки», и «китайцы».
Вадим Устинов

Технический прогресс имеет как несомненно положительные стороны, так и весьма отрицательные. По крайней мере, на мой взгляд. Наступление разнообразных типов автоматизированных коробок передач — яркая тому иллюстрация. С одной стороны, отпавшая необходимость постоянно включать-выключать сцепление облегчает жизнь водителю. С другой стороны, большинство водителей из настоящих рулевых медленно, но верно превращается в обычных пассажиров, сидящих на левом переднем кресле, и неуклонно теряет самые элементарные водительские навыки.

Но перстом жернова истории, конечно, не остановить. Общественный запрос однозначен — долой лишнюю педаль, ибо создатель неспроста наделил человека двумя, а не тремя ногами. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, до каких бюджетных низин сумели опуститься автопроизводители, стремясь ублажить своих ленивых клиентов. В своем исследовании мы учитывали и классические «автоматы», и «роботы», и даже вариаторы. Впрочем, последние в представленной ниже десятке самых дешевых двухпедальных машин не встречаются.

Фото: Ravon

Ravon R2

Минимальная сумма, в которую обойдется вам новый автомобиль, оснащенный «автоматом», составляет 469 000 рублей. Это цена узбекского Ravon R2 в базовой комплектации Comfort с четырехступенчатой коробкой и 85-сильным двигателем объемом 1,2 л. Интересно, что эта машина, которую раньше мы знали под именем Chevrolet Spark, вообще не имеет версий с механическими коробками. Особой резвостью он не отличается, хотя и не уступает остальным машинам из рассматриваемой нами компании — сотню разменивает за 12,4 секунды.

LADA Granta седан

Странно, но изделие отечественного автопрома оказалось на сей раз отнюдь не лидером. За Granta с пятиступенчатой роботизированной коробкой передач придется заплатить минимум 484 600 рублей. За эти деньги вы получите версию Classic Start, вооруженную 1,6-литровым мотором мощностью 106 л. с., которая разгоняется до сотни по официальным данным за 12,3 секунды.

Фото: LADA

LADA Kalina

Хетчбэк отечественного до мозга костей производителя занимает третье место. Его ценник стартует с отметки в 511 400 рублей. Именно столько стоит автомобиль с 106-сильным мотором и пятиступенчатым «роботом» в комплектации Classic. Несмотря на одинаковые силовые агрегаты, хетч уступает в стремительности седану Granta — разгон до 100 км/ч занимает у него 12,9 секунды.

Brilliance H230 хетчбэк

Китайские автомобили настолько в последнее время подорожали, что их представитель сумел с трудом зацепиться только за четвертое место со своим ценником в 514 900 рублей. Мы не учитываем тут FAW Oley, который явно дешевле, но сколько именно он официально стоит — никому не известно. Шестиступенчатая роботизированная коробка и полуторалитровый мотор в 105 сил разгоняют хетчбэк до сотни за 14,5 секунды — далеко не рекордный показатель.

Фото: Datsun

Datsun on-Do

Пятую строчку оккупировал «японец». Хотя если ни для кого не секрет, что под азиатской маркой скрывается самый что ни на есть русак. Тем не менее, вазовский клон продается в интересующей нас конфигурации минимум за 526 000 рублей. Это комплектация Trust I, модификация с 87-сильным мотором и четырехступенчатым классическим «автоматом». Кстати, разгон до сотни у него столь же вялый, как и у Ravon R2.

Ravon Nexia

На шестом месте приветствуем старушку «Нексию», в девичестве — Opel Kadett. Она тоже обзавелась модной двухпедальной версией по цене 549 000 рублей. Столько вас попросят заплатить за Optimum с мотором объемом 1,5 л и мощностью 106 л. с., а также шестиступенчатой автоматической коробкой, если вы все-таки решитесь купить эту машину.

Фото: Ravon

Ravon R4

Второй «узбек» подряд, этот — на седьмой позиции, и опять «из бывших». Под R4, как мы помним, замаскирован Chevrolet Cobalt, продававшийся у нас начиная с 2012 года. Готовьте 559 000 рублей за комплектацию Comfort с абсолютно тем же силовым агрегатом, что и у Nexia. Правда, старушка-то будет пошустрее — она добирается до сотни за 12,3 секунды, а R4 только за 12,6 с.

Datsun mi-Do

Восьмое место досталось еще одному «японцу» из специально возрожденной бюджетной марки. Хетчбэк с четырехступенчатым классическим «автоматом» можно приобрести по цене 567 000 рублей. В придачу вы получите 1,6-литровый двигатель мощностью 87 сил и базовую комплектацию Trust I. Разгон до 100 км/ч у автомобиля отнюдь не стремителен, и занимает он 14,4 секунды.

Фото: LADA

LADA Vesta седан

Отечественный автопром «азиатам» не сдается — девятая строчка тоже наша. Это первый автомобиль в обзоре, цена которого перешагнула отметку в 600 тысяч. За автомобиль в комплектации Classic Start с пятиступенчатой роботизированной коробкой передач и 1,6-литровым 106-сильным двигателем придется заплатить 604 900 рублей. Агрегат, как мы видим, тот же, что у Granta и Kalina, а вот разгон менее впечатляющий — 14,1 секунды.

Ravon Gentra

Завершает десятку самых доступных автомобилей о двух педалях еще один представитель корейско-узбекского клана. Цена Gentra в версии Сomfort, оснащенной шестиступенчатым «автоматом» и 1,5-литровым мотором о 107 «лошадках», составляет 609 000 рублей — несмотря на то, что это всего-навсего подретушированный Daewoo Lacetti. Но, несмотря на древний возраст, в спурте машина даст кое-кому фору — до сотни стрелка спидометра добирается за 13,1 секунды.

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8 декабря 2017
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