Самые дешевые в России автомобили с автоматической коробкой

Технический прогресс имеет как несомненно положительные стороны, так и весьма отрицательные. По крайней мере, на мой взгляд. Наступление разнообразных типов автоматизированных коробок передач — яркая тому иллюстрация. С одной стороны, отпавшая необходимость постоянно включать-выключать сцепление облегчает жизнь водителю. С другой стороны, большинство водителей из настоящих рулевых медленно, но верно превращается в обычных пассажиров, сидящих на левом переднем кресле, и неуклонно теряет самые элементарные водительские навыки.

Но перстом жернова истории, конечно, не остановить. Общественный запрос однозначен — долой лишнюю педаль, ибо создатель неспроста наделил человека двумя, а не тремя ногами. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, до каких бюджетных низин сумели опуститься автопроизводители, стремясь ублажить своих ленивых клиентов. В своем исследовании мы учитывали и классические «автоматы», и «роботы», и даже вариаторы. Впрочем, последние в представленной ниже десятке самых дешевых двухпедальных машин не встречаются.