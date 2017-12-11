Объявлены российские цены на обновленный Infiniti Q50

В нашей стране Infiniti Q50 будет продаваться в двух модификациях — с двухлитровым 211-сильным и трехлитровым 405-сильным моторами. Комплектаций всего четыре: Pure, Luxe, Sport и Red Sport — самая доступная из них предлагается по цене от 1 999 000 рублей.

Уже в базовом исполнении Pure седан Q50 оснащается мультимедийной системой Infiniti Intouch с двумя сенсорными дисплеями, двухзонным климат-контролем и 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Доплатив 200 000 рублей, можно приобрести машину в комплектации Luxe. Она, помимо прочего, располагает электроприводом и обогревом наружных зеркал, электрорегулировками сидений, кожаным салоном и отделкой интерьера деревом.