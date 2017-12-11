Объявлены российские цены на обновленный Infiniti Q50

Фото: www.netcarshow.com
Компания Infiniti объявила российские цены на обновленный седан Q50, премьера которого состоялась весной нынешнего года. За японскую «пятидесятку», пережившую рестайлинг, официальные дилеры попросят не менее 1 999 000 рублей.
Виктория Базылева

В нашей стране Infiniti Q50 будет продаваться в двух модификациях — с двухлитровым 211-сильным и трехлитровым 405-сильным моторами. Комплектаций всего четыре: Pure, Luxe, Sport и Red Sport — самая доступная из них предлагается по цене от 1 999 000 рублей.

Уже в базовом исполнении Pure седан Q50 оснащается мультимедийной системой Infiniti Intouch с двумя сенсорными дисплеями, двухзонным климат-контролем и 18-дюймовыми легкосплавными дисками. Доплатив 200 000 рублей, можно приобрести машину в комплектации Luxe. Она, помимо прочего, располагает электроприводом и обогревом наружных зеркал, электрорегулировками сидений, кожаным салоном и отделкой интерьера деревом.

Ценник на седан в версии Sport начинается с 2 499 000 целковых. «Спортивный» Q50 может похвастать системой адаптивного рулевого управления (DAS 2.0), 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками и декоративными накладками на педали.

Автомобиль в исполнении Red Sport обладает всеми вышеперечисленными опциями, а также аудиокомплексом Bose с 16 динамиками, подрулевыми переключателями коробки передач и спортивной тормозной системой с красными суппортами. Обзавестись машиной в топовой версии можно, заплатив как минимум 2 999 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба Infiniti, первые «живые» Q50 появятся в шоу-румах официальных дилеров до конца декабря.

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11 декабря 2017
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