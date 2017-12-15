Как можно сэкономить при покупке Kalina, Granta, 4x4 и XRAY

Купить автомобили по минимальным ценам, установленным АВТОВАЗом, можно только в случае, если вы воспользовались всеми специальными акциями, которые действуют в настоящий момент. В большинстве случаев это участие в программе trade-in и одновременно LADA Finance. Другими словами, сдайте дилеру свою старушку и оформите кредит — тогда вы сможете приобрести, скажем, XRAY в комплектации Optima с механической коробкой и базовым 106-сильным двигателем за 549 900 рублей. Как сообщает «Автостат», самая дорогая версия XRAY Exclusive с роботом и 1,8-сильным двигателем мощностью 122 л. с. обойдется тогда в 780 900 рублей.

Прайс-лист на Granta начинается с 339 900 рублей за седан в комплектации Standart с 87-сильным мотором и «механикой». За 364 900 целковых можно приобрести автомобиль с той же начинкой, но в кузове лифтбэк. «Гранта» в комплектации Sport обойдется в 559 900 рублей.

За 390 600 рублей продается Kalina — 87-сильный хетчбэк, с «механикой». Более мощный Sport Sport обойдется в 566 900 рублей.

Условия специальной акции на внедорожник LADA 4х4 несколько отличаются. Там предлагается выбор между утилизацией и trade-in. Каждая их этих программ позволит купить 3-дверную версию за 445 900 рублей. За 5-дверный Urban с электропакетом придется отдать 541 600 целковых. Модификация Bronto в комплектации Standard/Image потянет на 710 000 рублей.