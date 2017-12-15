Стало известно, какие автомобили точно подорожают после Нового года

Фото: solutionautolease.com
Сразу несколько российских представительств мировых автопроизводителей объявили о своем решении с 1 января 2018 года переписать прайс-листы на новые автомобили. В зависимости от бренда повышение цены составит от 2 до 10%.
Эдуард Раскин

Мы уже привыкли, что в России автомобили дорожают в начале года неукоснительно. На нынешнюю зиму государство подбросило производителям прекрасную отговорку — как же, увеличились акцизы и утилизационный сбор. И кого там волнует, что первые коснутся в основном машин с двигателями мощнее 200 л. с., а второй вообще в большинстве случаев компенсируется из бюджета.

По сведениям издания «Лайф» в число компаний, готовящихся поднять прайс для России, вошли Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Jaguar Land Rover, Ford и BMW. У штутгартцев подорожает практически весь ассортимент. В зависимости от конкретной модели цены вырастут от 2% до 8%.

Ингольштадцы решили не скромничать — их машины станут дороже на 3–10%. В частности, за кроссовер Q3 переплатить придется 3,7%. Британцы задерут нынешние прайс-листы на 3–5%, а баварцы поднимут расценки на 3% без разбору на все, о чем сообщил лично глава представительства Максимилиан Келльнер.

Из производителей автомобилей массового сегмента о намерении поднять цены сообщил Ford. В этого бренда ожидается рост стоимости в пределах 3–7%.

Впрочем, скоро приведенный нами список основательно пополнится: постепенно подтянутся все остальные автостроители, которые пока не раскрыли своих планов по атаке на кошельки покупателей.

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15 декабря 2017
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