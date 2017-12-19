Как купить крутую тачку за относительно смешные деньги

Сумма в несколько миллионов рублей, естественно, сама по себе не кажется незначительной. Но тут вопрос в том, с чем сравнивать. Так, автомобили вроде Bugatti Chiron, за которую придется выложить 197 миллионов, или Koenigsegg Agera за 295 миллионов рублей, например, стоят больше, чем их масса в золоте. Но тем, кто хочет повыпендриваться, не обязательно ориентироваться на такие заоблачные прайсы. Есть несколько достаточно экзотических вариантов, не требующих от своих хозяев быть владельцами заводов, газет, пароходов. Хотя простому инженеру они, конечно, не по карману.