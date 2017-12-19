Как купить крутую тачку за относительно смешные деньги

Сумма в несколько миллионов рублей, естественно, сама по себе не кажется незначительной. Но тут вопрос в том, с чем сравнивать. Так, автомобили вроде Bugatti Chiron, за которую придется выложить 197 миллионов, или Koenigsegg Agera за 295 миллионов рублей, например, стоят больше, чем их масса в золоте. Но тем, кто хочет повыпендриваться, не обязательно ориентироваться на такие заоблачные прайсы. Есть несколько достаточно экзотических вариантов, не требующих от своих хозяев быть владельцами заводов, газет, пароходов. Хотя простому инженеру они, конечно, не по карману.
Lotus Elise
Этот небольшой изящный родстер выглядит куда богаче, чем за него придется реально заплатить. Феноменальная управляемость и завидная динамика с лихвой окупают те неудобства, которые непременно испытает человек ростом выше среднего при попытке втиснуться за руль автомобиля. Прайс-лист на эту машину стартует от 2 425 372 рублей за модификацию с 136-сильным двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач.
Caterham Seven
За рулем этой машины вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие и в полной мере проникнетесь духом 50-х годов прошлого века. Кроме того, восхищенные взгляды всех без исключения прохожих соседей по потоку вам гарантированы. Трехцилиндровый турбомотор мощностью 80 сил вопреки отвратительной аэродинамике разгонит малыша до 96 км/ч за какие-то 6,9 секунды. Официального представительства в России у фирмы нет, но купить ее автомобили в нашей стране можно без проблем по цене от 2 585 378 рублей.
Chevrolet Camaro
Несмотря на свой винтажный вид, это современный автомобиль с низким коэффициентом аэродинамического сопротивления, атлетической внешностью и превосходной управляемостью. Мощности двухлитрового турбомотора хватает, чтобы разогнать машину до 100 км/ч за 5,9 секунды. Ее покупка облегчит ваш кошелек на 2 890 000 рублей.
Lotus Evora
Еще один автомобиль легендарного английского производителя — наследник славы знаменитого в 70-е годы купе Esprit. От всех прочих машин его отличают настоящий гоночный монокок и спортивная конструкция шасси. Платить за обладание истинным спорткаром приходится неудобным входом-выходом через широченный и высоченный порог. Заплатить за обладание этой превосходной машиной придется как минимум 3 962 104 рублей.
Lotus Exige
Этот автомобиль больше, комфортабельнее и гораздо мощнее, чем Elise. Под его капотом скрывается 350-сильный V6 от Toyota. Механическая коробка передач позволяет опытному драйверу выжать максимум из этого двигателя и разогнать машину до сотни всего за четвре секунды. Стартовая цена Exige — 4 075 112 рублей.