У Chevrolet Niva увеличился гарантийный срок

Только представьте: «джиэмовцы» гарантируют, что с их внедорожником ничего не случится даже при пробеге в 50 000 километров. Во всяком случае, возможные неполадки дилеры устранят бесплатно. Если, конечно, не смогут убедить собственника авто, что эти самые неполадки возникли по причине неправильной эксплуатации.

Раньше, напомним, гарантийный пробег «Шнивы» ограничивался отметкой в смешные 35 000 километров. Ах да, или двумя годами — в зависимости от того, что наступит быстрее.

А чтобы будущим владельцам жизнь медом не казалась, производитель повысил цены на 10 000 рублей — на все комплектации Chevrolet Niva без исключения. Любопытно, выстроятся ли после этой новости очереди за русско-американским внедорожником?