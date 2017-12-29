Lifan везет в Россию бюджетный седан с мощным двигателем

С момента своего недавнего появления в России новый Solano довольствовался единственным 1,5-литровым мотором мощностью 100 л. с., который трудился исключительно с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Недавно на официальном сайте компании появились технические характеристики новой модификации, которая получила 133-сильный двигатель объемом 1,8 литра с максимальным крутящим моментом 168 Нм. Он может работать как с привычной «механикой», так и с вновь введенным в спецификацию бесступенчатым вариатором.

Цена трехпедальной версии стартует с 674 900 рублей, двухпедальной — с 769 900 целковых. С нового года Lifan грозится поднять их до 699 900 и 779 900 рублей соответственно.