Эксперты прогнозируют рост цен на новые автомобили в России

Автостроители один за другим анонсируют увеличение цен на свою продукцию, которое традиционно происходит в начале года. С 1 января автомобили BMW подорожали на 3%, а некоторые модели Cadillac — на 6—8%. Следом за ними новые прайсы опубликовал отечественный АВТОВАЗ.

Ожидается, что в ближайшем будущем подрастут ценники и на автомобили других автопроизводителей. По данным «Коммерсанта», стоимость машин с шильдиком Renault увеличится в среднем на 2%, KIA — на 0,8%, а Datsun — на 1,3—2%. Представители дилерских центров Volkswagen и Skoda предполагают, что эти авто подорожают на 2%, а сотрудники Nissan говорят о 1,5—2,5%.

Кроме того, прайсы вырастут на Mitsubishi Outlander и Pajero, Toyota RAV4, Land Cruiser Prado, Hilux, а также Corolla и Prius. Вероятнее всего, станут дороже и другие машины.