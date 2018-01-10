Эксперты прогнозируют рост цен на новые автомобили в России

Фото: pravda.lutsk.ua
BMW, Cadillac и АВТОВАЗ уже объявили о повышении цен на свои машины, в скором времени прайс-листы перепишут и другие автопроизводители. По мнению экспертов, стоимость новых легковых автомобилей в наступившем году вырастет на 13—17%.
Виктория Базылева

Автостроители один за другим анонсируют увеличение цен на свою продукцию, которое традиционно происходит в начале года. С 1 января автомобили BMW подорожали на 3%, а некоторые модели Cadillac — на 6—8%. Следом за ними новые прайсы опубликовал отечественный АВТОВАЗ.

Ожидается, что в ближайшем будущем подрастут ценники и на автомобили других автопроизводителей. По данным «Коммерсанта», стоимость машин с шильдиком Renault увеличится в среднем на 2%, KIA — на 0,8%, а Datsun — на 1,3—2%. Представители дилерских центров Volkswagen и Skoda предполагают, что эти авто подорожают на 2%, а сотрудники Nissan говорят о 1,5—2,5%.

Кроме того, прайсы вырастут на Mitsubishi Outlander и Pajero, Toyota RAV4, Land Cruiser Prado, Hilux, а также Corolla и Prius. Вероятнее всего, станут дороже и другие машины.

Фото: АвтоВзгляд

Январский рост цен автопроизводители объясняют влиянием инфляции, увеличением акцизов и индексацией утилизационного сбора. Только вот ценники перепишут в течение года еще не раз — найдутся поводы. К концу 2018-го, по мнению экспертов, стоимость новых легковушек в России вырастет на 13—17%.

Тем, кто хотел бы обзавестись в ближайшее время машиной, стоит поторопиться. Как известно, зимой дилеры активно распродают прошлогодние машины, завлекая покупателей различными маркетинговыми акциями и крупными скидками. До конца января во многих автосалонах действуют предложения, воспользовавшись которыми можно приобрести авто по старым, более-менее приемлемым ценам.

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10 января 2018
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