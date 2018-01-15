Кроссовер Honda CR-V вскоре подорожает в России

Вслед за другими автопроизводителями, реализующими свои модели в России, прайсы подкорректировала и компания Honda. Правда, изменения, которые вступят в силу с 1 февраля, коснутся лишь кроссовера CR-V. Судя по всему, старший Pilot, как и прежде, будет продаваться по цене от 2 999 900 рублей.

Как сообщает пресс-служба Honda, со следующего месяца стоимость CR-V пятого поколения в базовой комплектации Elegance с двухлитровым 150-сильным мотором составит 1 859 900 рублей — на 90 000 больше, чем сейчас. Кроссовер с тем же двигателем в старших версиях Lifestyle и Executive подорожает на 100 000 целковых — до 2 059 900 и 2 199 900 соответственно.

За автомобиль, укомплектованный 2,4-литровым мотором мощностью 186 л. с., придется заплатить уже не менее 2 189 900 рублей. А комплектации Lifestyle, Executive и Prestige обойдутся покупателем как минимум в 2 189 900, 2 329 900 и 2 469 900 «деревянных».