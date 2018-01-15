Volkswagen объявил о повышении цен на автомобили в России

Как сообщает агентство RNS со ссылкой на руководителя отдела продаж Volkswagen в России Елену Смигановскую, с 15 января цены на автомобили вольфсбургской марки в среднем подросли на 2%. Одна из моделей (какая именно — не уточняется) подорожала на 2,3%, в то время как прайсы некоторых остались без изменений. Смигановская отметила, что несмотря на рост цен и небольшое количество автомобилей на складе, дилеры продолжат предлагать клиентам различные программы, воспользовавшись которыми можно сэкономить.

Напомним, что на сегодняшний день Volkswagen реализует в России четырехдверки Polo и Jetta по цене от 599 900 и 1 029 000 рублей, седаны и универсалы Passat — от 1 499 000 и 1 919 000 целковых и кроссоверы Tiguan и Touareg, ценники которых стартуют с отметки в 1 349 000 и 2 999 000. До конца нынешнего года в шоу-румах дилеров также появятся совершенно новые Teramont и Arteon, а также сменивший поколение Touareg. В следующем году ожидается начало продаж следующих генераций Polo и Jetta, хотя эту информацию в представительстве Volkswagen пока не подтверждают.