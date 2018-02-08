Объявлены цены специальной версии Volkswagen Amarok

Amarok Dark Label дебютировал на Франкфуртском автосалоне осенью 2017 года и теперь он добрался до России. Спецверсия создана на базе комплектации Comfortline, но отличается элегантным металликом Carbon Steel. Боковые трубы-пороги, роллбары, лакированная решетка радиатора, эксклюзивные 18-дюймовые литые диски Rawson, дверные ручки и корпуса зеркал окрашены в черный матовый цвет. О принадлежности машины к спецсерии свидетельствуют логотипы Dark Label на дверных порогах.

В отделке интерьера также превалируют черные тона: именно в них выдержаны внутренняя обивка крыши и коврики с логотипом. Автомобиль несомненно понравится тем, кому по душе неброский, строгий стиль, подчеркивающий мужественность настоящего рамного внедорожника.

Amarok Dark Label оснащается двухлитровым дизельным двигателем мощностью 180 л. с. и одной из двух коробок передач — 6-ступенчатой механической или 8-диапазонной автоматической. Цена версии с «механикой» стартует от 2 874 900 рублей, с «автоматом» — от 2 924 700 рублей.