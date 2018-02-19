В России cтартовали продажи нового Mercedes-Benz G-класса

Новый «Гелик» в модификации G500, вооруженный могучим четырехлитровым V8 мощностью 422 л. с. и девятидиапазонным «автоматом», обойдется минимум в 8 950 000 рублей. За эти деньги будущие владельцы получат настоящий «люксовый» вездеход с рамой, постоянным полным приводом, «понижайкой» и тремя блокировками дифференциалов.

Помимо прочего, автомобиль оснащается подвергшейся модернизации независимой передней подвеской на двух поперечных рычагах. В зависимости от дорожных условий водитель может сам выбирать один из пяти режимов движения, включая экономичный, спортивный и индивидуальный.

Цены «бюджетных» дизельных модификаций пока не названы — ожидаемо продажи начались с более дорогих версий. Впрочем, рискнем предположить, что самый дешевый Gelandewagen на тяжелом топливе будет стоить не меньше 7 200 000 «деревянных». В то время, как самый дорогой потянет на все 12 000 000 рублей. И это в линейке еще не появился новый AMG G63! Заряженный «Гелик» немцы пока только готовят к премьере на предстоящем Женевском моторшоу.