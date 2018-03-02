LADA Granta и LADA Kalina распродаются с удвоенной скидкой

Другие модели Волжского автозавода реализуются по прежней схеме — выгода для покупателей составит от 20 000 до 30 000 рублей.

Что же касается народных LADA Kalina и LADA Granta, то таким образом дилеры пытаются разгрузить складские запасы. Во всяком случае, об этом сообщают «Ведомости».

Стоит напомнить, что в марте автосалоны начали принимать заказы на новую модификацию LADA Granta под названием City.

Особенностями «городской» версии являются выкрашенные в цвет кузова корпуса зеркал, ручки и молдинги, а также где-то даже стильные темно-серые колесные диски 15-го диаметра. Внутри красуются фирменные логотипы и бросается в глаза посвежевшая обивка с глянцевыми вставочками.