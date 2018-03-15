Объявлены российские цены на новый кроссовер BMW X4

Фото: BMW
Российское представительство компании BMW раскрыло прайсы на новый кроссовер BMW X4, продажи которого стартуют в России с 14 июля 2018 года. Диапазон цен на базовые модификации находится в пределах от 3 350 000 до 4 990 000 рублей.
Эдуард Раскин

Всего на момент начала продаж в России будут представлены четыре версии. Самая дешевая, если это слово в принципе применимо к продукции баварского концерна, xDrive20i оценивается в 3 350 000 рублей. Она оснащена бензиновым турбомотором мощностью 184 л. с. и разгоняется до сотни за 8,3 секунды. Более мощная xDrive30i с двигателем мощностью 249 л. с. демонстрирует впечатляющую для своего сегмента динамику: до 100 км/ч он «выстреливает» за 6,3 секунды. По сравнению с базовым вариантом она получила спортивную автоматическую коробку передач Steptronic, автоматический трехзонный климат-контроль, навигационную систему Business и пакет услуг BMW ConnectedDrive с подпиской на 3 года. Ее цена — 3 680 000 рублей.

Самая мощная версия M Performance — M40i имеет мощность 360 л. с. отличается спортивными сиденьями и рулевым колесом М, дифференциалом M Sport, тормозной системой М Спорт, элементами экстерьера в цвете «Серый Церий», аэродинамическим М пакетом и 20-дюймовыми дисками их легкого сплава с разноразмерными шинами. Сотню она разменивает за 4,8 секунды. За такую машину придется выложить как минимум 4 990 000 рублей.

Фото: BMW

Единственная пока дизельная 190-сильная модификация xDrive20d предлагается по цене 3 350 000 рублей. Чтобы стрелка спидометра перевалила через отметку 100, ей потребуется 8 секунд.

Версии xDrive20i, X4 xDrive30i и X4 xDrive20d можно дополнить специальным пакетом M Sport Launch Package, который включает в себя следующие опции: окраску кузова металлик, комбинированную обивку салона, велюровые коврики, элементы экстерьера в дизайне BMW Individual «Глянцевый черный», декоративные алюминиевые планки, стильные 19-дюймовые M диски, передние спортивные сиденья, обогрев кожаного рулевого колеса М и аэродинамический М пакет. Помимо этого клиент получает также комфортный доступ, электрорегулировки передних сидений с функцией памяти кресла водителя, трехзонный климат-контроль с расширенными функциями, адаптивные светодиодные фары, систему управления дальним светом и ассистент парковки, а также многое другое. Стоимость пакета M Sport Launch для BMW X4 xDrive20i и X4 xDrive20d составляет 350 000 рублей, для xDrive30i — 490 000 целковых.

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15 марта 2018
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