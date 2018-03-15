Объявлены российские цены на новый кроссовер BMW X4

Всего на момент начала продаж в России будут представлены четыре версии. Самая дешевая, если это слово в принципе применимо к продукции баварского концерна, xDrive20i оценивается в 3 350 000 рублей. Она оснащена бензиновым турбомотором мощностью 184 л. с. и разгоняется до сотни за 8,3 секунды. Более мощная xDrive30i с двигателем мощностью 249 л. с. демонстрирует впечатляющую для своего сегмента динамику: до 100 км/ч он «выстреливает» за 6,3 секунды. По сравнению с базовым вариантом она получила спортивную автоматическую коробку передач Steptronic, автоматический трехзонный климат-контроль, навигационную систему Business и пакет услуг BMW ConnectedDrive с подпиской на 3 года. Ее цена — 3 680 000 рублей.

Самая мощная версия M Performance — M40i имеет мощность 360 л. с. отличается спортивными сиденьями и рулевым колесом М, дифференциалом M Sport, тормозной системой М Спорт, элементами экстерьера в цвете «Серый Церий», аэродинамическим М пакетом и 20-дюймовыми дисками их легкого сплава с разноразмерными шинами. Сотню она разменивает за 4,8 секунды. За такую машину придется выложить как минимум 4 990 000 рублей.