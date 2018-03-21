Объявлены цены и сроки появления в России обновленного Subaru Outback

Фото: Subaru
Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в российском представительстве Subaru, продажи посвежевшего Outback стартуют в нашей стране во втором квартале нынешнего года. Любопытно, что начальная цена автомобиля осталась прежней — 2 399 000 рублей.
Виктория Базылева

Рестайлинговый Subaru Outback, продающийся за границей с лета 2017-го, через пару месяцев доберется до российских дилеров. В нашей стране автомобиль будет представлен в пяти комплектациях и двух модификациях — с 2,5-литровым двигателем мощностью 175 л. с. и 260-сильным мотором объемом 3,6 литра. Коробка передач — вариатор Lineartronic, привод — полный.

Интересно, что за посвежевший «Аутбэк» дилеры попросят ровно столько же, сколько за нынешнюю версию. То есть приобрести машину со 175-сильным двигателем можно будет по цене от 2 399 000 рублей, а авто с более мощным агрегатом в 260 сил — от 3 299 900 целковых.

Стоит отметить, что в список оборудования Outback вошел комплекс EyeSight, состоящий из адаптивного круиз-контроля, системы автоматического торможения и мониторинга рядности движения. Кроме того, машину оснастили системой контроля мертвых зон и усовершенствованным мультимедийным комплексом с 6,5- или 8-дюймовым экраном в зависимости от комплектации.

Кстати, обновленный «Аутбэк» вытянулся до 4820 мм в длину, но ширина машины и ее колесная база остались прежними — 1840 и 2745 мм соответственно. Дорожный просвет также не изменился — 213 мм. Как уверяет автостроитель, посвежевшее авто отличается улучшенной шумоизоляцией, перенастроенной подвеской и модернизированным электроусилителем руля.

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21 марта 2018
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