Объявлены цены и сроки появления в России обновленного Subaru Outback

Рестайлинговый Subaru Outback, продающийся за границей с лета 2017-го, через пару месяцев доберется до российских дилеров. В нашей стране автомобиль будет представлен в пяти комплектациях и двух модификациях — с 2,5-литровым двигателем мощностью 175 л. с. и 260-сильным мотором объемом 3,6 литра. Коробка передач — вариатор Lineartronic, привод — полный.

Интересно, что за посвежевший «Аутбэк» дилеры попросят ровно столько же, сколько за нынешнюю версию. То есть приобрести машину со 175-сильным двигателем можно будет по цене от 2 399 000 рублей, а авто с более мощным агрегатом в 260 сил — от 3 299 900 целковых.