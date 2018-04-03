В России подорожали бюджетные седаны, но подешевели китайские кроссоверы

За период с 16 по 30 марта, когда еще действовали прежние ставки, увеличились цены лишь на некоторые модели. К примеру, в ряду KIA корректировки прайсов коснулись только седана Rio. Он, по данным агентства «Автостат», подорожал на 2,3%. Но речь идет исключительно о комплектации Prestige с 123-сильным двигателем объемом 1,6 литра, остальные продаются по старым ценам.

В компании Ravon мелочиться не стали и увеличили прайсы сразу на весь модельный ряд. Седан Gentra в прошлом месяце подорожал на 1,5—1,8% в зависимости от комплектации, четырехдверки Nexia и R4 — на 3,5—4,2% и 1,5—6,0% соответственно, а хетчбэк R2 — на 3,7—4,3%.

В очередной раз отличились китайские автостроители, которые вопреки тренду, переписали прайсы в меньшую сторону. Geely снизила цену кроссовера Emgrand X7 на 2,1—3,6%, а Lifan — модели Myway, стоимость которой уменьшилась на 2,3%. Подешевел и Hower H5 в исполнении «комфорт» — этот автомобиль стал доступнее на 3,3%.