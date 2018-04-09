Из-за утильсбора в России начали дорожать новые автомобили

С 1 апреля в России вступили в силу новые ставки утилизационного сбора, который взимается со всех без исключения автостроителей за каждую проданную машину. Разумеется, производители сразу же бросились переписывать свои прайс-листы. В числе тех, кто незамедлительно подкорректировал ценники, оказался и Ravon — узбекские автомобили подорожали на 10 000 — 30 000 рублей.

По данным пресс-службы марки, стоимость четырехдверки Ravon Gentra подросла на 10 000 до 569 000 рублей. Хетчбэк R2 и седан Nexia подорожали на 20 000 до 489 000 и 499 000 целковых соответственно. Что же до модели R4, то ее прайс теперь начинается с отметки в 529 000 рублей — цена подскочила на 10 000 — 30 000 «деревянных» в зависимости от комплектации.

Стоит отметить, что по итогам минувшего месяца компания Ravon увеличила российские продажи на 71% — и это при том, что в целом отечественный авторынок вырос лишь на 13,9%. Так, в марте дилеры «Равон» реализовали 1160 машин, большая часть из которых пришлась на модель Nexia.