Производители массово поднимают цены на автомобили в России

Зачем было накручивать цены на свою продукцию — непонятно. Ведь дела Subaru в России идут, мягко говоря, не очень — в период с января по март компания реализовала всего 1 639 машин. Вместе с тем, правда, продемонстрировала рост — в марте продажи выросли на 39%, а по итогам первых трех месяцев — на 55%.
Вероятно, именно поэтому японцы решили увеличить прайсы. И никакие качели курсов валют, как можно было бы подумать, тут совсем не при чем. Очевидно же, что повышение цен — решение запланированное и согласованное. Тем более, что последний раз японцы переписывали прайс-листы в нашей стране аж два года назад.
Так, кроссовер Subaru XV — в зависимости от комплектации — «потяжелел» на 30 000 — 40 000 рублей, хотя в базовой версии авто по-прежнему можно купить за 1 600 000 рублей. Старший брат Subaru Forester подорожал на 40 000 «деревянных», а универсал повышенной проходимости Outback — на целых 50 000.
Седан WRX в самом простом варианте исполнения продается за 2 479 000 рублей, а «горячий» WRX STI — за 3 430 000 рублей. Впрочем, для стимуляции продаж «субаровцы» предлагают покупателям выгодные условия в рамках специальных финансовых программ, в том числе и по лизингу.
К галадке не ходи — вслед за Subaru свои ценники поднимут и другие автостроители, которым только дай повод среагировать на любые мало-мальские колебания конкурентной среды. Тем более, что «отмазка» уже готова — в России вновь пикирует национальная валюта по отношению к зарубежной.
Неужели на носу новый кризис? О том, как совсем скоро пострадают автовладельцы из-за очередных санкций против нашей страны, можно узнать здесь.