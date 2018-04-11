Производители массово поднимают цены на автомобили в России

Так, кроссовер Subaru XV — в зависимости от комплектации — «потяжелел» на 30 000 — 40 000 рублей, хотя в базовой версии авто по-прежнему можно купить за 1 600 000 рублей. Старший брат Subaru Forester подорожал на 40 000 «деревянных», а универсал повышенной проходимости Outback — на целых 50 000.

Седан WRX в самом простом варианте исполнения продается за 2 479 000 рублей, а «горячий» WRX STI — за 3 430 000 рублей. Впрочем, для стимуляции продаж «субаровцы» предлагают покупателям выгодные условия в рамках специальных финансовых программ, в том числе и по лизингу.

К галадке не ходи — вслед за Subaru свои ценники поднимут и другие автостроители, которым только дай повод среагировать на любые мало-мальские колебания конкурентной среды. Тем более, что «отмазка» уже готова — в России вновь пикирует национальная валюта по отношению к зарубежной.

Неужели на носу новый кризис? О том, как совсем скоро пострадают автовладельцы из-за очередных санкций против нашей страны, можно узнать здесь.