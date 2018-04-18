Производители продолжают задирать цены на свои автомобили в России

С 1 апреля в России вступили в силу новые ставки утильсбора, который взимается со всех без исключения автостроителей за каждую проданную машину. Производители, не упуская шанса «обоснованно» задрать цены, поспешили скорректировать прайсы. Пока известно лишь о нескольких компаниях, повысивших стоимость авто. Но, вероятно, ими список не ограничится — в скором времени подорожают и другие легковушки.

В числе тех, кто уже переписал прайс-листы, оказалась компания Ravon. Узбекский автостроитель повысил цены всех своих моделей на 10 000—30 000 рублей. Об увеличении стоимости машин объявили и представители Volkswagen. Кроссоверы Tiguan и Touareg, седан и универсал Passat, а также пикап Amarok подорожали на 30 000—65 000 рублей.

Примеру «Фольсвагена» последовала Skoda. Корректировки цен коснулись всех моделей, за исключением разве что бюджетного Rapid. Новенькие Kodiaq, Superb и Octavia стали дороже в среднем на 45 000—48 000 рублей. По данным агентства «Автостат», за период с 16 марта по 15 апреля также изменились расценки машин Volvo — S60, S90, XC60 и XC90 прибавили в цене 30 000—200 000 целковых.

Не обошло стороной подорожание автомобили Mitsubishi. За кроссовер ASX покупателю теперь придется выложить на 30 000 рублей больше, за пикап L200 — на 50 000. Выросли прайсы и на отечественные внедорожники УАЗ. «Патриот» стал дороже на 20 000 «деревянных», а «Пикап» — на 21 000.