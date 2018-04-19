Кроссоверы и внедорожники Infiniti временно подешевели в России

В рамках специальной программы Infiniti Finance можно обзавестись новехонькой машиной в кредит по сниженной процентной ставке.

Так, например, большой кроссовер QX60 предлагается с 7-процентной ставкой по кредиту на три года, а флагманский внедорожник QX80 — под 9% годовых.

Кроме того, условия акции Infiniti Invite позволят стать счастливым обладателем автомобиля, выплачивая каждый месяц всего по 17 500 рублей. А при сдаче старого «коня» в Trade-in, клиент получит дополнительную выгоду. Действие столь привлекательных предложений ограничено — до 30 апреля.